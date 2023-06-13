13 июня президент России Владимир Путин встретился с российскими «военкорами» — пропагандистами из федеральных российских СМИ и авторами популярных провоенных телеграм-каналов. «Холод» приводит главные цитаты Путина с этой встречи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

«Государство должно все сделать, чтобы выполнить обязательства перед этими людьми, и мы делаем это. По социальным гарантиям — контракты надо подписывать с государством, это очевидная вещь, иначе не возникает обязательств со стороны государства, и тогда [возникает] несправедливость в отношении людей, которые воюют. Они же получают сразу... Я же подписываю указы о помиловании, но, действительно, есть рецидивы. И тогда человек должен отвечать по всей строгости закона».

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем и они для нас носят фундаментальный характер».

«Мы, видимо, должны будем рассмотреть вопрос о создании какой-то санитарной зоны на территории Украины. На таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть, как ситуация будет развиваться».

«Здесь нашим структурам соответствующим нужно принять необходимые решения, потому что вот эта традиционная система ПВО настроена на ракеты большие, самолеты. А, как правило, беспилотники, о которых вы говорите, они из легких материалов современных, из дерева сделаны. И достаточно их сложно обнаружить. Но они обнаруживаются, хотя и здесь нужно проводить соответствующие работы, вскрывать это и так далее».

«Что касается Москвы и крупных центров — у меня даже сомнений в этом нет, надо наладить эту работу. И лучше бы, чтобы это было сделано своевременно и на должном уровне».

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение — нет смысла никакого. Необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам».

«Нужна ли мобилизация дополнительная? Я за этим пристально не слежу, но некоторые общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион, два миллиона. Это зависит от того, что мы хотим. В конце Великой Отечественной войны у нас было почти 5 миллионов в вооруженных силах».

«Мы с января этого года начали работу по заключению контрактов. Сейчас набрали свыше 150 тысяч контрактников. Вместе с добровольцами 156 тысяч человек. И работа продолжается. В этих условиях Минобороны докладывает, что необходимости в мобилизации нет».

«Очень быстро начали понимать, что “паркетные” генералы — таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, — они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их было не видно и не слышно, а они очень нужны. К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они себя не жалеют, вот беда в чем».

«Я разговаривал с командиром батальона, который воевал на Белгородском направлении. Я его спрашивал, сколько у вас мобилизованных, а сколько призывников. Он говорит — все призывники. Нет мобилизованных, вообще. Командир батальона! Я спрашиваю — как себя ребята вели? Блестяще! Никто не дрогнул. Вообще никто не дрогнул».

«Мы в разрушении точно не заинтересованы — это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем».

«Скажу странную вещь: к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом участке. К сожалению почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой разлив произошел, то и наступление не состоялось».

Читать еще Катастрофа на Каховской ГЭС. Главное Как Украина и Россия эвакуируют людей на разных берегах Днепра

«Нам было обещано, что и наше зерно не будет подвергаться таким репрессиям, если можно так выразиться. Не будут создаваться препятствия для его экспорта. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешний рынок».

«Тем не менее мы несколько раз эти договоренности продлевали, еще раз хочу сказать, в интересах дружественных стран. Вот мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из так называемой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которому идут корабли, они постоянно используются противником для запуска беспилотников».

«Мы считали, что мы свои, буржуинские, и хотели быть в семье цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил. Нас даже рассматривать не стали».