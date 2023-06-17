В Бишкеке отменили выступление Моргенштерна вслед за концертами «Би-2» и «Порнофильмов»

Запланированные на 23-24 июня выступления российского рэпера Моргенштерна на бишкекском фестивале Alga Fest отменено. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в инстаграме.

Они отметили, что отменить выступления потребовали власти Кыргызстана. «Сегодня волна протеста дошла и до министерства культуры, а также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше (местный парламент — прим. «Холод»). К сожалению, нас вынудили отменить выступление Алишера», — написали организаторы фестиваля.

Ранее они же опубликовали сториз со скриншотом письма из Минкультуры, в котором говорится, что ведомство против выступления Моргенштерна. Сейчас сториз удален, но его скриншот опубликовало местное издание «Клооп».

В Минкульте, в частности, заявили, что творчество Моргенштерна «противоречит традициям и морально-этическим ценностям народа» Кыргызстана. Кроме того, в письме министерство ссылается на статью 9 закона «О Культуре», которая запрещает «реализацию творческой деятельности, направленной на пропаганду войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной враждебности и порнографии».

С требованием отменить выступление Моргенштерна в Минкульт 16 июня обратился депутат местного парламента Алишер Козуев.

Это уже третья с начала июня отмена запланированных концертов российских исполнителей в Кыргызстане. Ранее там не состоялись концерты российских групп «Би-2» и «Порнофильмы».

Оба коллектива выступали против войны в Украине. В свою очередь, Моргенштерн в январе 2022 года был внесен российским Минюстом в реестр «иноагентов».

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