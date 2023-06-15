Минздрав создаст психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-персон. Это может быть шагом к введению насильственной конверсионной терапии

Президент Владимир Путин поручил Минздраву создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопросы парламентариев в Госдуме, пишут «Важные истории».

Депутат Анатолий Вассерман спросил Мурашко, работает ли его ведомство над исследованиями «психиатрических методов приведения представлений [ЛГБТ-персон о гендерных ролях и сексуальности людей] в соответствие с реальностью».

«Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку, помимо того, что сегодня делаем», — сказал Мурашко. Он также заявил, что в российских научных центрах уже ведется подобная работа.

Ответ Мурашко — подтверждение того, что в России готовятся внедрить насильственную конверсионную терапию, пишет ЛГБТ-портал «Парни+». Так называют комплекс лженаучных насильственных психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно вылечить любую негетеросексуальную ориентацию. Эксперты ООН призывали к полному запрету конверсионной терапии, сравнивая ее с пытками.

В феврале 2023 года Кризисная группа СК SOS сообщала о росте в России числа так называемых реабилитационных центров, где людей обещают излечить от гомосексуальности и атеизма. По словам правозащитников, пациентов там бьют, заковывают в наручники и пытают голодом. В свою очередь, «Новая газета» два года назад писала, что такие центры работают даже в Москве.

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