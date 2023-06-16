Минобороны отчиталось о выплатах за подбитую украинскую технику. Это обошлось ведомству как минимум в 237 миллионов рублей 

Минобороны отчиталось о специальных выплатах российским военнослужащим за подбитую украинскую технику. По данным российского ведомства, с начала войны их получили более десяти тысяч солдат. А общая сумма выплат превышает 237 миллионов рублей.

Так, в этом году, согласно докладу Минобороны, были уничтожены 45 украинских вертолетов и 71 самолет. За каждый из них военные летчики и операторы средств ПВО получили по 300 тысяч рублей.

Кроме того, Минобороны утверждает, что только в 2023 году российским военнослужащим удалось уничтожить более полутора тысяч боевых бронированных машин, 203 самоходных артиллерийских установоки, а также 85 установок реактивных систем залпового огня. За каждую подбитую единицу техники российское военное ведомство платило по 50 тысяч рублей. По 100 тысяч платили за уничтожение «каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ». Точное количество уничтоженных украинских танков ведомство не назвало.

Отдельно Минобороны выделило 15 пораженных пусковых установок тактического ракетного комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. За них якобы платили по 300 тысяч рублей. Российское военное ведомство регулярно отчитывается об уничтожении установок HIMARS, но власти Украины и США эту информацию не подтверждают.

Минобороны утверждает, что выплатило по 50 тысяч рублей за каждую перехваченную ракету тактических комплексов «Точка-У», систем залпового огня «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за каждый из 1211 уничтоженных украинских беспилотников.

Поражение морского беспилотника в Минобороны оценили в 200 тысяч рублей. Всего, по данным ведомства, их было уничтожено шесть.

«В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки «Leopard», а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО», — говорится в сообщении Минобороны. При этом там не уточнили сколько современных западных танков было уничтожено.

Накануне звезды российского шоу-бизнеса пообещали заплатить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. Первым о готовности платить за подбитые западные танки сказал Николай Басков. Позже к нему присоединились Григорий Лепс, владелец «Русской медагруппы» Владимир Киселев, певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская и певец Юрий Антонов.

Ранее российский военный летчик Дмитрий Мишов, который нелегально пересек границу и запросил убежище в одной из стран Евросоюза, рассказал, что российские военнослужащие искажают данные о подбитой украинской технике ради выплат.

«Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем выплаты за один танк», — сказал он в интервью Русской службе Би-би-си.

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