Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий наводнения и заявил, что Каховскую ГЭС можно восстановить

Временно исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Он заявил, что ее можно восстановить.

«Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит», — сказал Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, наводнение, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС, удалось пережить «с минимальными жертвами». По последним данным, 17 человек погибли, еще 17 пропали без вести. При этом 15 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Также Сальдо доложил Владимиру Путину «об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей» при ликвидации последствий наводнения. Ранее волонтеры сообщали, что российское МЧС и военные мешают им эвакуировать людей.

За 13 июня, по данным оккупационных властей Херсонской области, уровень воды в Олешках и Голой Пристани снизился практически до нулевой отметки. При этом в Новокаховском округе уровень воды продолжает держаться на отметке в пять метров. Общий ущерб от наводнения российские власти оценили в 49 миллиардов рублей. Полный сход воды в Херсонской области и возвращение Днепра в русло после разрушения плотины Каховской ГЭС прогнозируется к 20 июня.

В то же время волонтеры, которые помогают эвакуировать жителей подтопленных населенных пунктов, сообщают, что вода ушла не везде.

«Уровень воды спал, но спал относительно ужаса первых дней, местами все равно еще очень глубоко. Пример для понимания — дорога из Голой пристани в Олешки до сих пор физически не проходима для машин. Там воды выше человеческого роста, поэтому проходят только лодки. Проезд “по суше” в Олешки физически возможен только с Радянска — но на выезд пропускают только транспорт МЧС», — написала в своем телеграм-канале журналист и волонтер Ольга Ившина.

Украинские власти также сообщают о падении уровня воды в некоторых местах. В ночь на 14 июня в Херсонской области, по данным штаба ликвидации последствий прорыва плотины, вода спала еще на 32 сантиметра. А средний уровень подтопления составляет составил чуть больше двух метров.

За сутки вода полностью отошла от трех сел — это около 500 домов. На правом берегу Днепра, который контролирует ВСУ, подтопленными остаются 28 населенных пунктов, в которых более трех тысяч домов.

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