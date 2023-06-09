Дональду Трампу предъявили новые обвинения 

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по семи пунктам, в том числе в ненадлежащем обращении с секретными документами, сообщает CNN.

Сами обвинения пока не опубликованы. Трамп подтвердил эту информацию и сообщил, что 13 июня он должен явиться в здание федерального суда в Майами.

«Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Это стало уже вторым обвинением против Трампа, и первым случаем в истории США, когда федеральная прокуратура предъявила обвинение бывшему президенту страны.

Трамп назвал это «черным днем для США» и заявил, что «представить себе не мог, что подобное может произойти с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки».

Настаивая на своей невиновности, Трамп напомнил, что не так давно секретные документы также были найдены по нескольким адресам, которые связаны с действующим президентом США Джо Байденом.

В конце марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке предъявило Дональду Трампу обвинение, связанное с ненадлежащим использованием средств из его предвыборного фонда. 130 тысяч долларов оттуда бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об ее интимной связи с его клиентом. Позже в налоговых документах эта выплата была обозначена как расходы на юридические услуги.

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