Более ста человек до сих пор ожидают эвакуации из села на оккупированном берегу Днепра

Как минимум 107 человек до сих пор не эвакуированы из села Левые Солонцы в Херсонской области, которое контролируется российскими властями. Об этом «Холоду» сообщила волонтерка Ирина (имя изменено по ее просьбе), которая помогает вывозить людей из затопленных населенных пунктов. Левые Солонцы находятся в 80 километрах от плотины Каховской ГЭС, разрушенной в ночь на 6 июня.

«Территория полностью затоплена, люди спасаются на крышах, на пригорке, ждут помощи. Трое суток уже они там [находятся] без еды и воды. МЧС до них еще не добралось, а волонтеры не могут добраться, потому что там сильное течение и их плавсредства не позволяют этого сделать. Кроме того, там даже сейчас ведутся боевые действия, волонтерам туда ехать небезопасно», — сказала Ирина.

По ее словам, волонтеры и родственники жителей Левых Солонцов несколько раз направляли запросы об их эвакуации в МЧС, однако ответа от спасателей не получили. «Если сегодня людей не эвакуируют, то очень маловероятно, что кто-то [из них] сможет остаться в живых», — сказала Ирина.

Читать еще Катастрофа на Каховской ГЭС. Главное Как Украина и Россия эвакуируют людей на разных берегах Днепра

Другая волонтерка Диана Рамазанова рассказала «Холоду», что смогла дозвониться до МЧС вечером 9 июня. В разговоре с ней спасатели утверждали, что уже работают в Левых Солонцах, и что «вода ушла уже на 4,5 метра».

Заявки на эвакуацию из затопленных населенных пунктов собирает волонтерская группа «ОЛЕШКИ — організуємо евакуацію разом!!!». Ее участники составили карту, на которой отмечены люди, нуждающиеся в помощи. На момент публикации новости на карте было 1800 точек, 280 из которых отмечены как «срочные». По словам волонтеров, часто в одной заявке содержится просьба об эвакуации сразу нескольких человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.