Суд не будет выносить приговор соучастнику геноцида в Руанде

Суд в Гааге отказался выносить обвинительный приговор основателю и главному спонсору руандийского «Радио тысячи холмов» Фелисьену Кабугe, которого обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности. Речь идет о событиях 1994 года, когда в Руанде за несколько месяцев убили почти миллион человек.

Причина такого решения — деменция, которой страдает 89-летний Кабуга. Врачи пришли к выводу, что он больше не может не только участвовать в процессе, но и в целом «заботиться о себе».

Теперь Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) проведет заседания, которые будут максимально похожи на настоящий судебный процесс, но с одним существенным отличием — без приговора. На время разбирательства Кабуга будет оставаться под стражей.

В 1994 году Кабуга был одним из самых богатых людей Руанды, а также приближенным президента страны Жювеналя Хабиариманы. Именно его гибель позже стала поводом для начала геноцида.

Кабугу обвиняют в том, что он основал радиостанцию и спонсировал «Свободное радио и телевидение тысячи холмов». Сотрудниками радио были исключительно представители этнической группы хуту, а информационная политика заключалась в разжигании ненависти к представителям племени тутси. В эфире звучали призывы истреблять их, а также сообщались их фамилии и даже адреса.

Кроме того, Кабугу обвиняют в том, что он вооружил интерахамве — ополчение, которое выслеживало и убивало мужчин, женщин и детей тутси. По данным обвинения, всего за 100 дней были убиты около 800 тысяч человек.

Кабугу искали 23 года. Его арестовали в 2020 году, а в октябре 2022 года он впервые предстал перед судом.

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