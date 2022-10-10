В Гааге за подстрекание к геноциду судят основателя «Радио тысячи холмов»

Фото: Leslie Hondebrink-Hermer / UN-IRMCT

В Гааге начинается суд над Фелисьеном Кабугой — руандийским бизнесменом, сооснователем и главным спонсором «Свободного радио и телевидения тысячи холмов» — рупора пропаганды, разжигавшего межнациональную рознь и подстрекавшего к геноциду в Руанде в 1994 году. Он скрывался 23 года. Его арестовали недалеко от Парижа.

Сразу после геноцида тутси, в ходе которого погибло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек, медиамагнат Кабуга, опасаясь расправы, бежал из Руанды в Заир (теперь — Демократическая Республика Конго), а последние годы жил во Франции по поддельным документам. В 1997 году Международный трибунал по Руанде предъявил Кабуге несколько обвинений, в том числе в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида и преступлениях против человечности. Его искали 23 года, в 2020 году он был арестован, а сегодня предстал перед судом.

В 1994 году Кабуга был одним из самых богатых людей Руанды и всей Африки, а также приближенным президента страны Жювеналя Хабиариманы. Гибель Хабиариманы стала поводом для начала геноцида. Кабуга принимал активное участие в преступлениях, он основал радиостанцию «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» (название происходит от прозвища Руанды — «земля тысячи холмов»), которое стало символом агрессивных, пропагандистских и человеконенавистнических СМИ. Сотрудниками радио были исключительно хуту, а информационная политика заключалась в разжигании ненависти к тутси, в эфире звучали призывы истреблять их, звучали фамилии людей и их адреса.

89-летний Кабуга также обвиняется в пособничестве интерахамве — ополчению, связанному с правящей партией, которое выслеживало и убивало мужчин, женщин и детей тутси. Его судит Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов — учрежденная в 2010 году ООН структура, наследующая Международным трибуналам по бывшей Югославии и по Руанде.

Источник: Human Rights Watch

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