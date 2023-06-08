Плененный ЧВК Вагнера подполковник Винивитин обвинил наемников в похищениях военнослужащих и воровстве танков

Освобожденный из плена ЧВК Вагнера подполковник российской армии Роман Винивитин записал видео, в котором рассказал об истории взаимоотношений наемников и подразделений регулярной российской армии. Ролик опубликовали телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости».

На кадрах Винивитин называет себя уже бывшим командиром 72-й бригады и обвиняет бойцов ЧВК Вагнера в длинном списке преступлений, в том числе похищениях, пытках, угрозах убийством, сексуализированном насилии, вымогательстве и воровстве боевой техники.

В частности, Винивитин говорит, что наемники угнали у его подразделения несколько танков, артиллерийских орудий и БМП. По его словам, ему известно о нескольких случаях, когда бойцы ЧВК похищали военнослужащих, издевались над ними, принуждали к тяжелому физическому труду, а затем требовали за них выкуп в виде боеприпасов.

Также он сообщил, о самоубийстве военнослужащего соседнего подразделения после того, как его похитили и изнасиловали наемники. По словам Винивитина, бойцы ЧВК регулярно угрожаю убийством целым подразделениям, которые выполняют приказы своего командования, а не требования наемников.

Он также отверг обвинения в минировании 72-й бригадой тыловых районов ЧВК Вагнера. «Это все пиздеж», — заявил он, добавив, что никаких тыловых районов у ЧВК Вагнера нет, а есть тылы 72-й бригады, находившейся под его командованием.

Винивитин также рассказал свою версию событий, которые предшествовали его пленению. По его словам, во время объезда позиций вверенной ему бригады его остановили наемники, но они были разоружены и «посланы нахуй».

Затем, по словам Винивитина, его похитили наемники, которые около суток издевались над ним, избивали и несколько раз имитировали приготовления к расстрелу. Слова, сказанные во время допроса в плену ЧВК, Винивитин объяснил давлением, а свою заторможенную речь — контузией.

Он также пообещал позже опубликовать документальные свидетельства и показания других военнослужащих о преступлениях, совершенных бойцами ЧВК.

5 июня пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина опубликовала видео допроса Винивитина, заявив, что наемники взяли его в плен. Поводом для этого, как сообщалось, якобы стало нападение подчиненных Винивитина и его самого на саперов ЧВК, которые разминировали пути отхода наемников из Бахмута. Сам Винивитин на видео говорит, что обстрелял бойцов ЧВК «из-за личной неприязни».

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