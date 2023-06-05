«Из-за личной неприязни». Российские военные обстреляли наемников ЧВК Вагнера, отходящих из Бахмута. В ответ те взяли в плен командира мотострелковой бригады

Пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сообщила о перестрелке наемников и военнослужащих регулярной российской армии. Как говорится в сообщении, она произошла еще 17 мая.

Тогда группа наемников выдвинулась на дороги в районе населенных пунктов Опытное и Озаряновка в самопровозглашенной ДНР для разминирования путей отхода основных сил ЧВК. Как следует из рапорта командира группы, при попытке разминирования в районе Семигорья саперов ЧВК обстреляли российские военные. В результате перестрелки был поврежден автомобиль наемников, в то же время им удалось взять в плен командира 72-мотострелковой бригады российских вооруженных сил подполковника Романа Веневитина.

Пресс-служба Пригожина опубликовала короткое видео с Веневитиным, в котором он признается, что обстрелял автомобиль ЧВК Вагнера, а днем раньше вместе с подчиненными разоружил группу быстрого реагирования наемников. Свои действия Веневитин объяснил «личной неприязнью» к ЧВК.

25 мая Евгений Пригожин объявил о выводе своих подразделений из Бахмута, уточнив, что основная часть сил ЧВК покинет город к 1 июня. 3 июня он заявил, что пути отхода наемников в «тыловые лагеря» были заминированы военнослужащими Минобороны. Наемникам якобы удалось обнаружить десятки мест на своем предполагаемом маршруте, где были заложены сотни противотанковых мин и тонны взрывчатки с дистанционным управлением.

Минобороны сообщения о минировании путей отхода ЧВК и перестрелках между наемниками и регулярными войсками никак не комментировало.

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