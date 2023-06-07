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МВД разработало порядок лишения водительских прав для неявившихся в военкомат по повестке 

19:48 • 07.06.2023

МВД разработало порядок лишения водительских прав для не явившихся в военкомат по повестке. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале правовых актов. 

В нем отмечается, что запрет на управление автомобилем для военнообязанных, неявившихся по повестке, начнет действовать в течение суток с момента, как такой запрос поступит в МВД из военкомата. Предполагается, что снимать ограничения будут за такой же срок. 

Лишать водительских прав за неявку в военкомат будут не только тех, кто состоит на воинском учете, но и тех, кто не состоит, но обязан. 

В апреле Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. В нем, в частности, предусматривается запрет на управление автомобилем для военнообязанных не явившихся в военкомат по повестке. 

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