Экс-депутат из Красноярского края получил почти 10 лет за убийство жены, но вместо колонии уехал на фронт 

В Красноярском крае бывший депутат Тасеевского районного совета Александр Хаконов избежал наказание за убийство жены, завербовавшись в частную военную компанию. Об этом сообщает портал NGS24 со ссылкой на источник.

По версии следствия, 28 марта 2022 года Хаконов, будучи пьяным, убил свою жену, с которой прожил до этого 18 лет. В решении суда говорится, что выпивать супруги начали еще накануне, а к вечеру второго дня Хаконов предложил жене заняться сексом.

«Супруга отказалась и стала его унижать как мужчину, из-за чего они поссорились. Мужчина, разгневанный высказываниями в свой адрес, схватил нож и нанес жене удары в область грудной клетки. От полученных ранений она сразу скончалась», — сообщил в ходе процесса прокурор. После этого Хаканов спрятал тело рядом с местной свалкой, а на следующий день заявил в полицию, что жена ушла из дома и пропала. Тело его супруги нашли 1 апреля.

В суде Хаконов полностью признал свою вину. Ему назначили девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Однако, как утверждает NGS24, Хаконову удалось избежать наказания, завербовавшись в неназванную частную военную компанию, и отправиться вместо колонии на фронт.

Это не первый случай когда осужденные, в том числе за тяжкие преступления, мужчины полностью избегают наказания, согласившись отправиться на войну в Украине.

Так, в понедельник стало известно, что муниципальный депутат из Свердловской области Илья Чиж завербовался в ЧВК Вагнера сразу после того, как его приговорили к двум годам колонии по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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