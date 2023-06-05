Депутата приговорили к реальному сроку, но вместо колонии он поехал на войну

Депутат думы муниципального образования Алапаевское в Свердловской области Илья Чиж уехал на войну в Украине в составе ЧВК Вагнера, хотя на днях его приговорили к реальному лишению свободы. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на знакомых депутата.

2 июня городской суд Алапаевска приговорил Чижа к двум годам колонии общего режима по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК). По версии следствия, инцидент произошел 20 апреля 2022 года. Чиж ехал за рулем автомобиля в Алапаевске, когда оказавшийся рядом молодой человек сымитировал наезд машины Чижа на свою ногу. Депутат вышел из автомобиля с битой в руках и несколько раз ударил юношу по голове и туловищу. В происходящее вмешался двоюродный брат пострадавшего. Чиж несколько раз ударил битой и его. В итоге у второго пострадавшего диагностировали перелом черепа и скуловой кости, а также ушибы головы.

На оглашение приговора в суд депутат не пришел, его объявили в розыск. Знакомый Чижа рассказал агентству ЕАН, что тот еще в период следствия неоднократно обращался в ЧВК Вагнера, но его отказывались принять в состав войск из-за отсутствия судебного решения по его делу. Когда Чижу вынесли приговор, «вагнеровцы» «приняли его с распростертыми объятиями». «На фронте людей не хватает, а у Чижа отличная военная подготовка», — сказал его знакомый журналистам.

В конце мая Норильский городской суд приостановил производство о гибели трех человек из-за схода лавины, возбужденное против бывшего единоросса Евгения Панферова. Он тоже уехал на войну в Украине.

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