Правительство России изменило правила расследования диверсий на спецобъектах за неделю до уничтожения Каховской ГЭС

На официальном портале правовой информации было опубликовано постановление правительства от 30 мая об особенностях применения российского законодательства в аннексированных украинских регионах.

В частности, документ касается промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

В последнем пункте постановления говорится, что «до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических соружений, произошедших вследствии военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится».

Согласно действующему закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» по каждому факту аварии должно быть проведено «техническое расследование». Его цель, в частности, установить и документально зафиксировать обстоятельства и причины аварии, а также определить ответственных за нее.

Почти через неделю, 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена, а населенные пункты на левом и правом берегах Днепра ниже по течению затопило.

Оккупационные власти Новой Каховки утверждали, что дамба разрушилась после очередного обстрела с украинской стороны. В Кремле также возложили ответственность на Киев, назвав произошедшее «диверсией».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что плотину заминировали и взорвали «российские оккупанты», подчеркнув, что «взорвать ее как-то извне, обстрелами, физически нереально».

В то же время ряд OSINT-расследователей предположили, что плотина разрушилась под напором воды из-за полученных ранее повреждений.

Так, журналисты The Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер обратили внимание на то, что на спутниковых снимках плотины, сделанных на прошлой неделе, часть проходящей над ней дороги и шлюзовых ворот были повреждены или разрушены.

Хилл также отметил, что незадолго до разрушения плотины уровень воды в Каховском водохранилище значительно повысился, вероятно, из-за того, что там было открыто слишком мало шлюзов. В свою очередь, повышение уровня воды в водохранилище привело к большему давлению на плотину.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев тоже предположил, что плотина разрушилась под напором воды. Он сослался на видео, предположительно, снятое одним из сотрудников ГЭС. В нем он говорит, что обстрела перед прорывом плотины не было.

В свою очередь, военный аналитик Кирилл Михайлов сказал «Холоду», что разрушение плотины Каховской ГЭС в долгосрочной перспективе не выгодно ни России, ни Украине. «С военной точки зрения российские позиции смоет, а украинцы не смогут нормально наступать через получившееся болото», — пояснил Михайлов.

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