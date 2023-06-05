Крымскому художнику Богдану Зизе запросили 18 лет колонии строгого режима. Он объявил о голодовке

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима художнику из Крыма Богдану Зизе, сообщает издание «Грати». Зизу обвиняют в том, что он облил синей и желтой красками здание администрации Евпатории, а затем бросил в него коктейль Молотова. Его судят по статьям об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), подготовке к совершению теракта (часть 1 статьи 20, часть 1 статьи 205 УК) и вандализме по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК).

По версии следствия, в ночь на 16 мая 2022 года Зиза облил синей и желтой красками здание российской администрации Евпатории в оккупированном Крыму, а затем бросил в окно коктейль Молотова. Зажигательная смесь потухла и возгорания не произошло. Художника задержали сразу после акции. 21 мая его арестовали.

Источник: «Крымский ветер»

16 мая 2022 телеканал «Крым 24» опубликовал видео, на котором Зиза «признается в содеянном и раскаивается». В марте 2023-го художник рассказал, что сотрудники ФСБ избивали его, требуя дать признательные показания на камеру.

Во время выступления с последним словом в суде Богдан Зиза сказал, что 10 июня он откажется от пищи. Он запретил применять к нему принудительное кормление. Также Зиза потребовал лишить его российского гражданства и освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

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