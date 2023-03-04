Арестованный крымский художник Богдан Зиза заявил об избиениях сотрудниками ФСБ. Они требовали от него извинений на камеру за антивоенную акцию

Активист и уличный художник из Евпатории Богдан Зиза, арестованный по обвинению в терроризме, рассказал об избиениях со стороны сотрудников ФСБ. По словам мужчины, из него выбивали публичные извинения за антивоенную акцию, сообщает издание «Крым.Реалии».

Находясь в СИЗО, Зиза рассказал журналистам, что силовики сняли как минимум пять видео с его «извинениями». «Сначала спокойно просят сказать на камеру все, что им нужно. Потом, когда отказываешься, начинают, угрожая, убеждать. Они сначала заставили меня записать одно видео, которое отправили на проверку какому-то своему начальнику. Потом — другое, когда тот ответил, что как-то я не очень искренне каюсь», — говорит активист.

По словам Зизы, он намеренно не показывал на роликах никаких эмоций, поэтому его избивали. «Актер я не очень хороший, а еще текст постоянно изменялся. То мне нужно было извиниться перед российской армией, потом — перед Путиным. В итоге даже они поняли, что последнее уже лишнее», — рассказал мужчина.

Художник находится в СИЗО №1 Симферополя с 21 мая 2022 года. По версии следствия, 16 июня прошлого года он облил сине-желтой краской здание российской администрации Евпатории в оккупированном Крыму, а затем бросил в окно коктейль Молотова. Однако зажигательная смесь потухла и возгорания не произошло. Зизу задержали сразу после акции.

По данным «ОВД-Инфо», Зизу обвиняют в трех эпизодах. Ему вменяют ч. 2 ст. 205.2 («оправдание терроризма»), а также ч. 1 ст. 205 («покушение на совершение теракта») и ч. 2 ст. 214 УК («вандализм по мотивам политической вражды»).

16 мая 2022 телеканал «Крым 24» опубликовал видео, на котором активист «признается в содеянном и раскаивается».

Источники: «Крым.Реалии», «ОВД-Инфо»

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