Чиновник, обвиняемый в гибели людей из-за халатности, уехал на войну в Украине. Производство по его делу приостановили

Норильский городской суд приостановил производство по делу о гибели трех человек из-за схода лавины, возбужденное против бывшего единоросса Евгения Панферова. Он уехал на войну в Украине, сообщает издание «Тайга» со ссылкой на источник.

Уголовное дело в отношении Панферова завели в январе 2021 года. Тогда бывший депутат горсовета Новосибирска от «Единой России» занимал должность начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.

По версии следствия, он не проверил должным образом работу своих подчиненных из дежурно-диспетчерской службы. В результате в оперативную сводку о погоде не попал прогноз о сходе лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная». Погибли три человека: 45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их полуторагодовалый ребенок. Еще один ребенок, которому было 14 лет, был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Кроме Панферова обвиняемыми по делу о халатности (часть 3 статьи 293 УК) стали его подчиненные Игорь Вакуленко, Андрей Зеленский, Андрей Кузьмин и Даниел Рафиев, а также специалисты отдела муниципального контроля управления имущества администрации Норильска Араб Шамсадов и Андрей Листровой. 25 марта 2023 года Норильский городской суд оправдал Вакуленко, Зеленского, Кузьмина и Рафиева. Шамсадова и Листрового приговорили к двум годам условно каждого. В отношении Евгения Панферова суд решения не принял — во время разбирательства тот отправился на войну.

«По нему материалы отдельно вывели и приостановили», — сказал источник «Тайги» и предположил, что дело в отношении Панферова в итоге прекратят.

Евгений Панферов — сын вице-спикера заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова, который создал добровольческий батальон «Вега». СМИ сообщали, что именно в его составе Евгений Панферов отправился на войну.

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