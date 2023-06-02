Власти граничащих с Украиной областей сообщили о новых атаках. В Курской области сбили беспилотники, а Брянскую и Белгородскую обстреляли ВСУ 

Четыре российских региона подверглись ночным атакам. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью рядом с Курском ПВО сбила несколько украинских беспилотников.

Один из них сбросил взрывное устройство на подстанцию, в результате чего одно село осталось без света. «Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Baza, ночная атака на область длилась около получаса, а сбить якобы удалось восемь дронов. Телеграм-канал утверждает, что обломки беспилотников повредили несколько домов на Линейной и Рабочей улицах Курска.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что минувшей ночью ВСУ дважды обстреляли регион. В результате, по его словам, в селе Ломаковка Стародубского муниципального округа загорелся жилой дом.

Спустя час Богомаз написал, что обстрелу также подверглось село Новая Погощь в Суземском районе. «Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом. Оперативные службы работают на месте», — заявил он.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ночь в регионе прошла «относительно спокойно». «Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — написал он.

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Кроме того, глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в Кировском районе в лесу упал и взорвался «неопознанный объект». «Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали», — добавил он. Это уже второй «неопознанный объект», упавший в области, за сутки.

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