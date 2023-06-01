Управление делами президента строит на территории больницы для высокопоставленных чиновников бомбоубежище со спецсвязью и операционными

Управление делами президента России строит на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, где лечатся высокопоставленные чиновники обширное бомбоубежище. На соответствующую информацию, которая появилась на портале госзакупок, обратила внимание «Медуза».

Контракт на «Выполнение проектных и изыскательских работ, в целях строительства объекта» размещен 26 мая, а его сумма составляет 35 миллионов рублей.

Как следует из документации, речь идет о строительстве «защитного сооружения гражданской обороны» по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 15, где расположена ЦКБ.

В документах указано, что работы по строительству бомбоубежища должны быть завершены 20 декабря 2023 года.

Общая площадь сооружения в размещенной закупке не указана, однако, в документах говорится, что в «защитном сооружении гражданской обороны» в ЦКБ предусмотрены, например, операционные, предоперационные и перевязочные.

Также там сообщается, что в построенном бомбоубежище должна быть обеспечена работа систем спецсвязи «для должностных лиц, являющихся объектами государственной охраны». Кроме того, по условиям контракта подрядчик должен «оснастить помещения соответствующих должностных лиц техническими средствами защиты от утечки секретной информации».

30 мая Москва подверглась атаке беспилотников, как минимум три из них врезались в многоэтажные жилые дома в разных районах города. Телеграм-каналы сообщали, что в атаке принимали участие не менее 32 дронов. Позже Минобороны заявило, что беспилотников было всего восемь и все они были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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