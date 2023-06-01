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Международный Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального признали «нежелательной» организацией

21:33 • 01.06.2023

Минюст внес Anti‑Corruption Foundation — зарубежное юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией сторонников Алексея Навального — в список «нежелательных» организаций. 

Телеканал «Дождь» обратил внимание, что до сих пор о «нежелательности» организаций сначала заявляла Генпрокуратура и только потом в соответствующий реестр их заносил Минюст. Однако в этот раз такого объявления не было. 

В список «нежелательных» организаций Anti‑Corruption Foundation попала еще 22 мая, но известно об этом стало только сегодня. 

Anti-Corruption Foundation Inc. сторонники Навального зарегистрировали летом 2022 года. Это произошло после того, как российские власти признали «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистской» организацией и запретили его деятельность на территории страны.  

В декабре 2022 года Anti-Corruption Foundation Inc. внесли в список «иностранных агентов». В марте этого года председатель правления международного ФБК Леонид Волков подал в отставку после того, как стало известно, что он тайно от своих соратников просил европейские власти вывести из-под санкций ЕС основного акционера «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена. После этого организацию возглавила расследовательница Мария Певчих. 

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