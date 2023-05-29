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Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы в регионах, где объявлено военное положение

13:45 • 29.05.2023

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить выборы на территориях, где действует военное положение. Текст документа был  опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

До сих пор действующее законодательство запрещало проводить референдумы, а также выборы в органы государственной власти и местного самоуправления, в регионах, где объявлено военное положение.

Согласно новому закону, Центральная избирательная комиссия может принять решение о проведении выборов на таких территория после консультаций с Минобороны и ФСБ. Подписанный Путиным документ позволяет проводить выборы как на всей территории региона, где действует военное положение, так и на отдельных ее частях.

Одновременно вступило в силу изменение в законодательстве, которое вводит административные задержания на срок до 30 суток за нарушения запретов и ограничений, установленных на территориях, где введено военное положение. Кроме того, закон теперь разрешает принудительно «перемещать» жителей таких территорий. 

В октябре 2022 года Владимир Путин своим указом ввел военное положение в четырех аннексированных Россией украинских регионах — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. 

В марте 2024 года в России должны пройти выборы президента. 

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