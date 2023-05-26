Госдума подготовила законопроект, запрещающий россиянам совершать трансгендерный переход и менять гендерный маркер в документах по своему желанию

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запрещает хирургические операции в рамках трансгендерного перехода, а также смену имени и гендерного маркера в документах по желанию. Если документ примут, то сделать это можно будет только на основании медицинских показаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект. При этом он еще не внесен на рассмотрение.

Парламентарии предлагают дополнить федеральный закон «Об основах охраны здоровья» статьей 45.1. Из нее следует, что врачам запретят проводить медицинские вмешательства, «направленные на изменение пола пациента, связанные с психическими заболеваниями и расстройствами поведения».

По действующему законодательству, для проведения хирургических операций и гормональной терапии в рамках трансгендерного перехода, а также для смены имени и гендерного маркера в документах россиянину нужна справка с диагнозом «транссексуализм». Его должен подтвердить врачебный консилиум, состоящий из психиатра, психолога и сексолога.

Законопроект подготовил вице-спикер нижней палаты парламента от фракции «Новые люди» Владислав Даванков. В рамках выступления в Госдуме 25 мая он заявил, что документ не позволит «менять пол по желанию человека». При этом источник «Ведомостей» в Госдуме сообщил, что финальная версия законопроекта еще может измениться. По его словам, на заседании палаты обсуждалось, что в тексте документа нужно четко прописать медицинские показания, которые все же позволят человеку совершить операцию в рамках трансгендерного перехода, а затем поменять документы.

В пресс-службе Министерства здравоохранения «Ведомостям» сказали, что ведомство выступает за «жесткое регулирование» в этой сфере. Там добавили, что законодательно должны учитываться «объективные медицинские ситуации», связанные, например, с врожденными генетическими отклонениями.

Депутат от «Единой России» Николай Николаев в разговоре с изданием сказал, что законодатели предусмотрели возможность для совершения трансгендерного перехода по медицинским показаниям. Он добавил, что «никакие справки от психическом состоянии “трансгендеризм” теперь работать не будут».

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