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В Волгограде местного жителя оштрафовали на 100 тысяч рублей за «ЛГБТ-пропаганду» в анкете на сайте знакомств 

08:54 • 25.05.2023

Суд в Волгограде оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей по статье о «ЛГБТ-пропаганде». Об этом сообщает главное управление МВД по региону. 

По версии следствия, 20-летний житель Советского района города разместил в свободном доступе «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения». 

В материалах административного дела уточняется, что «ЛГБТ-пропаганду» следователи усмотрели в анкете волгоградца, которую он разместил на сайте знакомств.

Силовики не называют имя осужденного местного жителя, но отмечают, что это первый штраф по такой статье в регионе. 

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал новый закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних.

В середине апреля на официальном портале правовой информации появились критерии, по которым будут определять «ЛГБТ-пропаганду». Они вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать шесть лет. 

В частности, «пропагандой» будет считаться информация, которая убеждает в привлекательности «нетрадиционных» сексуальных отношений, одобряет их или создает «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». 

Источники: ГУ МВД по Волгоградской области, «Интерфакс»

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