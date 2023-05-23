Жителя Читы, которого штрафовали за пересказ сна с Зеленским и интервью об этом, осудили по уголовной статье о «дискредитации» армии. Его дело рассмотрели в особом порядке 

Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя Ивана Лосева на 120 тысяч рублей по уголовному делу о «дискредитации» армии. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее его трижды штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии.

Как говорится в сообщении суда, поводом для обвинения стал пост Лосева в инстаграме с фотографией и подписью, которая, по версии следствия, «дискредитировала» российскую армию. Там не уточняется, о каком именно посте идет речь.

Также из сообщения пресс-службы суда следует, что Лосев признал вину, а его дело рассматривалось в особом порядке. В таких случаях суд выносит решение без изучения доказательств, учитывая лишь смягчающие и отягчающие обстоятельства.

«Признав Лосева И.В. виновным, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. С учетом нахождения Лосева И.А. до вынесения приговора под стражей, а также под запретом определенных действий, наказание в виде штрафа смягчено до 120 000 рублей», — говорится в сообщении.

До сих пор в СМИ не появлялось никакой информации ни о возбуждении против Лосева уголовного дела, ни об избрании ему меры пресечения. Из карточки дела на сайте суда следует, что оно поступило туда 2 мая, а приговор вынесли спустя 20 дней.

Последний пост в инстаграме Лосева датирован 10 февраля. Он опубликовал свою фотографию в пустом зале для судебных заседаний. В комментарии к этому посту Лосев написал, что получил «три административки за дискредитацию ВС РФ на общую сумму 100 тысяч» рублей.

В этом же посте он рассказал, что протокол последнего судебного заседания выглядел «куцым», а «укоротили» его «чтобы следователь не выглядел глупо».

«Ну если вкратце, на каждый мой довод он отвечал примерно так: (Читать голосом заикающегося мямли) Йа настаиваю что ЭТО НЕ ВОИЙНА ЭТО СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПИРАЦИЯ!! И ВООБЩЕ МЫ ТАМ С ВАМИ НЕ БЫЛИ, ЧТОБ СУДИТЬ О ТОМ ЧТО ТАМ ДЕЛАЙУТ НАШИ СОЛДЯТЫ! И ВООБСЕ ВО ВСЕЕМ ВИНОВАТЫ АМЕРИКАНЦЫ!!», — написал он.

Первый штраф по статье о «дискредитации» армии в размере 30 тысяч рублей Лосев получил за то, что пересказал в инстаграме сон с участием украинского президента Владимира Зеленского. Еще два штрафа по 35 тысяч рублей по той же статье Лосев получил за интервью Русской службе Би-би-си и «Дождю», в которых он рассказал первом штрафе.

Источники: Центральный районный суд Читы, (карточка дела), Иван Лосев

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