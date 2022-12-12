«Так, его отпустите, всех остальных расстрелять». В Чите мужчину оштрафовали за пересказ сна с Зеленским в инстаграме

Центральный районный суд Читы оштрафовал местного жителя Ивана Лосева на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии. Поводом для возбуждения дела стал сон, который мужчина пересказал в своем инстаграме.

«Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно"», — рассказал Лосев в сторис своего инстаграма.

Как следует из материалов дела, «дискредитацией» армии силовики сочли не только пересказ сна с украинским президентом, но и размышления Лосева об объявленной в России мобилизации.

«Сколько там планируется мобилизовать? 300 тысяч? Миллион? Да пофиг, победу украинцев это позорище никак не оттянет», — писал он ранее там же в инстаграме.

Источник: «Сибирь.Реалии»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.