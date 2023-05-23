В Белгородской области продолжается «контртеррористическая операция». Власти просят жителей приграничных сел не возвращаться в свои дома  

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продолжается «контртеррористическая операция». По его словам, Минобороны совместно с силовыми структурами ведут «зачистку территории».

«Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — сказал Гладков.

Он сообщил, что погибших среди мирного населения нет. В то же время, по его словам, во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения. «Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой», — пояснил он.

Гладков попросил жителей Грайворонского района, которые покинули свои дома, пока не возвращаться.

Он также написал, что в ночь на 23 мая Белгородскую область несколько раз обстреливали. Так, в поселке Борисовка, по его информации, с дронов дважды были сброшены взрывные устройства «на одно из административных зданий». Также там поврежден частный дом. В городе Грайворон, по данным Гладкова, беспилотники атаковали частные дома, в результате чего начался пожар. О пострадавших не сообщается.

Позже телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ якобы атаковали Управление ФСБ по Белгородской области и, возможно, расположенное рядом здание УВД.

В телеграм-канале легиона «Свобода России», чьи бойцы принимали участие в рейде на территорию Белгородской области, утром 23 мая появилось следующее сообщение: «Доброго утра всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше».

Накануне российские телеграм-каналы сообщили, что на территорию Белгородской области зашла группа украинских военных в составе примерно 80 человек, двух танков, трех БМП и нескольких бронеавтомобилей. Позже стало известно, что это бойцы легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Эти подразделения состоят из выходцев из России, воюющих на стороне Украины. В Киеве подтвердили эту информацию, подчеркнув, что в операции участвуют только российские граждане.

Накануне в телеграм-канале РДК появилось видео, как утверждалось, из помещений пограничного КПП «Грайворон». На кадрах видно тело убитого, предположительно, российского пограничника. В свою очередь, российские телеграм-каналы вечером в понедельник сообщили о 39 убитых украинских диверсантах и пяти взятых в плен. Однако никаких подтверждений этой информации так и не появилось.

Источник: Вячеслав Гладков, Mash, «Свобода России»

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