Евгений Пригожин предлагал украинской разведке раскрыть информацию о позициях российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута — The Washington Post

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предлагал украинской разведке раскрыть информацию о местонахождении российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери. Об этом со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщает The Washington Post.

Позиции каких именно российских войск Пригожин предлагал раскрыть, не сообщается. Информацию о том, что он несколько раз разговаривал об этом с представителями ГУР, журналистам подтвердили два украинских чиновника. По словам одного из них, глава ЧВК Вагнера неоднократно делал подобные предложения, однако Киев отклонял их из-за недоверия к Пригожину.

Сам Владимир Зеленский в интервью The Washington Post не стал подтверждать или опровергать информацию о контактах украинской разведки с Пригожиным. Он выступил против публикации любых секретных данных и сказал, что это может пойти на пользу России.

В одной из публикаций американского издания говорилось о том, что Евгений Пригожин встречался с главой украинской разведки Кириллом Будановым в Африке. Глава ЧВК Вагнера назвал эту информацию «информационным вбросом». Он заявил, что последний раз был в Африке за несколько месяцев до начала войны в Украине и ни с кем встречаться там не мог.

«Конечно же, на меня будут пытаться налить говна настолько, насколько у них сил хватит», — сказал глава ЧВК Вагнера. Он заявил, что за «вбросом» стоят либо журналисты, которые решили «нахайповать», либо «товарищи с Рублевки, которые в свое время продавали нефть».

Публикации The Washington Post о контактах Пригожина с украинской разведкой также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие сообщения «похожими на утку».



Источники: The Washington Post, пресс-служба Пригожина, РИА Новости

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