Часть интервью с Владимиром Зеленским, где журналисты спрашивали о контактах украинской разведки с Евгением Пригожиным, была удалена с сайта The Washington Post. На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си»

С сайта издания The Washington Post была удалена часть интервью с Владимиром Зеленским, в которой журналисты задавали вопросы о контактах украинской разведки с главой ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Разговор группы журналистов с президентом Украины состоялся 1 мая и был опубликован 13-го. «Русская служба Би-би-си» обнаружила, что ранее на сайте американского издания была более полная расшифровка этого интервью, она сохранилась в веб-архиве.

В частности, из нынешней версии интервью исчез вопрос журналиста The Washington Post о том, действительно ли украинская разведка поддерживает негласные контакты с Евгением Пригожиным. На это Зеленский ответил: «Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки. Я также хотел бы спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто рассказывает о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?»

Журналисты заверили Зеленского, что их вопросы основаны на информации из утекших документов Пентагона, и что ни с кем из украинских чиновников они об этом не разговаривали. Затем они сказали, что 13 февраля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов проинформировал Зеленского о российском плане дестабилизировать Молдову с помощью двух бывших сотрудников ЧВК Вагнера.

«Буданов сообщил вам, что российский план можно использовать, чтобы изобличить Пригожина, добавив, что “мы (украинская разведка — прим. «Холода») имеем с ним дело”. Вы поручили Буданову проинформировать президента Молдовы Майю Санду, а Буданов рассказал вам, что ГУР сообщило Пригожину, что тот может быть объявлен предателем, работающим на Украину. В документе также указано, что Буданов ожидал, что россияне используют информацию о секретных переговорах Пригожина с ГУР и его встречах с офицерами ГУР в Африке», — сказали журналисты The Washington Post.

Президент Украины на это ответил, что не понимает, откуда журналисты получили эту информацию. «Похоже, что у вас есть люди, у которых есть какие-то записи, или у вас есть доказательства, или у вас что-то есть, потому что так оно и выглядит. Вы опять делаете, прошу прощения, то, что делали раньше. Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Так что я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели», — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что журналисты The Washington Post не изучили бумаги, утекшие из Пентагона и опубликованные Джеком Тейшейрой в дискорде, а специально добыли некие документы, на которые ссылаются в разговоре с ним.

«Они [документы] не были в интернете, они были частью чего-то. Мы, нормальное общество, ко всему этому доступа не имели. А потом, я думаю, начала выходить информация, которую стали публиковать частично и все прочее. Я думаю, что это ваше — или вашей редколлегии или кого там... Я никого не хочу обижать, я не знаю. Поэтому вы выкладываете эту информацию по частям. Вы публикуете информацию о контрнаступлении Украины, о том, о другом. Я вам сказал, что я думаю, что это — как бы выразиться — кто-то что-то где-то услышал, кто-то что-то где-то опубликовал, но информацию скомпилировали, и она другая и не работает на пользу Украине», — сказал Зеленский.

Украинские власти настаивают, что не ведут никаких переговоров с Россией. Исключение составляет только вопрос об обмене пленными.



Источники: The Washington Post, веб-архив The Washington Post, «Русская служба Би-би-си»

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