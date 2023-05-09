«Они просто взяли и драпанули». Евгений Пригожин обвинил армейские подразделения в бегстве с позиций в Бахмуте

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал очередное видео, в котором обвинил подразделения регулярной российской армии в бегстве с позиций в Бахмуте и оголении флангов наемников в этом районе.

«Сегодня одно из подразделений министерства обороны бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как», — сказал Пригожин, уточнив, что речь идет про военнослужащих 72-й бригады.

«Они просто взяли и драпанули», — подчеркнул он, пояснив, что оставленные позиции были плацдармом для дальнейшего наступления, а при их штурме в свое время погибли 500 наемников ЧВК Вагнера.

Пригожин также снова обвинил Минобороны в недостатке боеприпасов, по его словам, ведомство одобрило поставки примерно десяти процентов от запрошенного ЧВК количества снарядов. При этом Пригожин напомнил, что несколько дней назад его наемникам были обещаны боеприпасы в любом необходимом количестве. «Сегодня утром начальник Генштаба лично поправил все циферки и уменьшил их в десять раз. Нас просто в наглую обманули», — заявил он.

«Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано, что, в случае оставления позиций [наемниками ЧВК Вагнера], это будет признано изменой родине», — сообщил Пригожин, подчеркнув, что в отсутствие боеприпасов его бойцы таки уйдут с позиций.

В то же время он заверил, что наемники не планируют покидать Бахмут уже завтра, как он обещал ранее. «Мы не уйдем из Артемовска [Бахмута]. Будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», — сказал Пригожин.

4 и 5 мая Евгений Пригожин записал несколько видео, в которых, в частности, пообещал, что «нести без боеприпасов в Бахмуте потери бесполезные и неоправданные» его наемники не будут.

Тогда Пригожин обматерил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба командующего российской группировкой войск в Украине Валерия Герасимова, обвинив их в отсутствии поставок снарядов. Он назвал высшее военное руководство России «пидорасами, жиреющими в кабинетах с красным деревом». Тогда же он пообещал, что его наемники покинут позиции в Бахмуте 10 мая, если ситуация с поставками боеприпасов не изменится.

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Источник: Пресс-служба Пригожина

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