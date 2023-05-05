«Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас». Власти Бали задумались о введении туристических квот из-за туристов из России, которые нарушают правила

Власти Бали намерены отказаться от политики массового туризма и ввести туристические квоты на ближайшие 100 лет. Об этом, как пишет местное издание detikNews, заявил губернатор этого индонезийского региона Ваян Костер.

Необходимость таких мер он объяснил поведением туристов, которые «бесчинствуют» и нарушают правила. При этом он особо отметил российских туристов, которые делают это чаще других. По его словам, в текущем году за нарушение правил пребывания с Бали был депортирован 101 турист, 27 из которых были россиянами.

Для решения проблемы Костер предлагает ввести квоты. Тогда желающим провести отпуск на Бали придется записываться заранее, а затем ждать своей очереди на въезд в страну. «Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить», — заявил Костер.

Последние месяцы с Бали регулярно приходят сообщения о борьбе местных властей с туристами, нарушающими миграционное законодательство страны. В марте стало известно об очередной депортации двоих россиян, которые, по утверждениям местной полиции, незаконно работали на острове.

Правоохранители тогда отметили, что для вычисления нарушителей запрета на работу активно используют мониторинг социальных сетей, где нелегалы предлагают свои услуги.

Источник: detikNEWS

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