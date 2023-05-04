Удар беспилотников по Кремлю, вероятно, был инсценировкой Москвы — ISW

Удар беспилотников по кремлевской резиденции российского президента Владимира Путина, вероятно, был инсценировкой. Об этом в свежей сводке пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их мнению, Москва могла организовать ее, чтобы показать внутренней российской аудитории близость войны и способствовать более широкой социальной мобилизации общества.

Эксперты ISW напоминают, что в последние месяцы российские власти последовательно усиливали противовоздушную оборону Москвы. Так, в январе в сети распространились кадры, на которых видно установленные на крышах высотных зданий в центре российской столицы ракетно-пушечные зенитные комплексы «Панцирь». Тогда же дополнительные силы ПВО были развернуты в Подмосковье.

По мнению аналитиков Института, крайне маловероятно, что всего два тихоходных украинских беспилотника могли преодолеть эшелонированную противовоздушную оборону российской столицы и долететь до Кремля.

Кроме того, в ISW отмечают, что немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на произошедшее также свидетельствует о том, что атака была подготовлена таким образом, чтобы ее «предполагаемые политические последствия перевешивали смущение».

В своем сообщении об атаке на резиденцию Путина Кремль обвинил Украину в «теракте», целью которого якобы было убийство российского президента. В ISW убеждены, что, если бы атака беспилотников не была организована Кремлем, то российские официальные лица поначалу предлагали бы противоречащие друг другу объяснения.

«Быстрое и последовательное изложение официальной версии показывает, что Россия инсценировала этот инцидент за несколько дней до празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное», — пишут эксперты Института.

По их мнению, атака может стать основанием для ограничения или полной отмены празднования Дня победы 9 мая.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля заявила, что ночью два украинских беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию Путина. Там уточнили, что в момент атаки Путин был не в Кремле и не пострадал. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры».

В свою очередь, представители Киева заявили о непричастности Украины к атаке на Кремль, подчеркнув, что сосредоточены на освобождении собственных оккупированных Россией территорий

В то же время находящийся на Западе бывший российский депутат Илья Пономарев сказал в интервью CNN, что атаку на Кремль организовали российские партизаны.

«Это одна из российских партизанских групп. Я не могу сказать больше, так как они еще публично не взяли на себя ответственность», — заявил он. Пономарев добавил, что, по его данным, партизанские группы действуют примерно в 40 российских городах, а атаки беспилотников станут для них «новым направлением деятельности».

Накануне советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк также связал атаку на Кремль с «подпольной работой местных сил сопротивления».

Источник: ISW, CNN, Михаил Подоляк

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