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После удара беспилотников по Кремлю сервисы каршеринга сообщили о сбоях в работе GPS в центре Москвы

20:48 • 04.05.2023

Пользователи нескольких сервисов каршеринга жаловались на многочисленные сбои в работе GPS в центре столицы. Позже представители компаний подтвердили наличие проблем. 

«Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта. Также там сейчас проблемы с GPS — у вас могут возникнуть сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте. До 9 мая включительно выбирайте другие маршруты при планировании поездок»,— сообщил «Ситидрайв». 

По данным «Коммерсанта», с проблемами столкнулись также клиенты сервиса по аренде электросамокатов Woosh. В «Яндексе» заявили, что сбой коснулся всех сервисов «от навигационных приложений до фитнес-браслетов». 

Телеграм-канал Baza утверждает, что московским сотрудникам полиции объявили, что смена локации GPS будет активирована на время подготовки к Параду Победы. 

Сообщения о сбоях в работе GPS-сервисов начали появляться после того, как в ночь на 3 мая кремлевскую резиденцию Владимира Путина атаковали два беспилотника. Один из которых взорвался над куполом Сенатского дворца. 

Источники: «Коммерсантъ», РБК, Baza

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