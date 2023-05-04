После побега из-под домашнего ареста и последующего задержания в Беларуси Алексея Москалева месяц не могли найти родные и защита. Сделать это помогли волонтеры

Приговоренный к двум годам колонии за «дискредитацию» армии Алексей Москалев нашелся в СИЗО Смоленска благодаря волонтерам. Об этом «Холоду» рассказал его адвокат Владимир Билиенко.

Москалев сбежал из-под домашнего ареста накануне оглашения приговора по его делу 28 марта. 30 марта его задержали белорусские силовики в частном доме под Минском. После этого родные и защита целый месяц не могли узнать где он.

«После его задержания волонтеры веерно рассылали письма, адресованные Алексею, во все СИЗО европейской части России и смотрели, вручено ли письмо адресату. В конце концов врученным оказалось письмо, отправленное в СИЗО Смоленска», — рассказал он.

Билиенко подтвердил, что Москалев был избит силовиками при задержании в Беларуси, однако сейчас его здоровью ничего не угрожает. «При штурме квартиры его положили на пол, а затем уже обездвиженного били руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на ноге. Но сейчас все хорошо», — сказал Билиенко.

По его словам, в первые дни нахождения в СИЗО у Москалева также случился конфликт с «неуравновешенным» сокамерником. «С ним на карантине был человек, которого потом отправили в психиатрическую больницу. Он бросался на Алексея, пытался его душить, ударил несколько раз головой об стену. Позднее администрация решила вопрос и отселила буйного сокамерника», — рассказал Билиенко.

Вчера ему удалось встретиться с Москалевым и передать ему теплые вещи. «Чувствует он себя хорошо, а после того, как узнал, что дочь больше не в детдоме, настроение можно даже назвать приподнятым», — сказал Билиенко. Москалев также получил письмо от дочери, которая сейчас находится с матерью, и написал ей ответное.

Отвечая на вопрос «Холода», Билиенко также пояснил, что за побег накануне приговора новое уголовное дело Москалеву не грозит. «Существующая уголовная статья предполагает ответственность за побег из-под стражи, а Алексей сбежал из-под домашнего ареста еще до оглашения приговора», — сказал он. Что касается вынесенного Москалеву приговора, то он, по словам Билиенко обжалован, а дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

В начале марта после того, как дочь Алексея Москалева Маша на уроке изо в школе нарисовала антивоенный рисунок, против него возбудили уголовное дело о «дискредитации» армии. Затем Москалева поместили под домашний арест, а его дочь отправили в детдом.

Позже опека подала иск о лишении Москалева родительских прав. Однако затем он был отозван, а девочку из приюта забрала ее родная мать, которая до этого не участвовала в жизни дочери на протяжении семи лет.

Источник: «Холод»

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