«Быть молодой мамой — это здорово!»: Минздрав разослал региональным акушерам-гинекологам рекомендации по общению с женщинами, которые хотят сделать аборт

Министерство здравоохранения направило в регионы методические рекомендации по консультированию женщин, которые хотят сделать аборт. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с текстом документа.

Методичку разослали в семь регионов, которые участвуют в программе «Репродуктивное здоровье»: Архангельскую, Калужскую, Новгородскую, Тульскую и Магаданскую области, а также в Приморский и Камчатский края. В документе приводятся фразы, которые акушерам-гинекологам рекомендовано использовать при общении с женщинами, решившимся на прерывание беременности. При этом для разных возрастных групп эти рекомендации различаются.

Например, несовершеннолетним девушкам, которые хотят сделать аборт из-за собственной физической и психологической незрелости, предлагается говорить: «Быть молодой мамой — это здорово!» и «Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения». Женщинам от 18 до 35, которые хотят прервать беременность из-за отсутствия партнера, врач должен сказать, что ребенок не станет «помехой встретить своего спутника жизни». Беременным старше 35, которые опасаются родить нездорового ребенка, рекомендуется говорить, что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений».

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По задумке Минздрава, если женщина сомневается в прерывании беременности или решила сделать аборт, акушер-гинеколог должен предложить ей «не спешить» и «подумать», а затем направить женщину к психологу. Также врачи должны одобрять выбор женщин, которые решают оставить ребенка. В методичке сказано, что в разговоре с беременными нужно избегать вопросов: «Будете сохранять беременность?» и «Будете рожать?». Кроме того, в документе прописана фраза, которую стоит использовать, рассказывая женщинам об абортах: «Каждое прерывание беременности — это вред для здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания в дальнейшем».

В Министерстве здравоохранения «Коммерсанту» сказали, что программа «Репродуктивное здоровье» направлена на оказание психологической помощи женщинам, которые хотят сделать аборт, но сомневаются в этом, а также на мотивацию их в сторону материнства.

Источник: «Коммерсантъ»

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