Алексею Москалеву потребовали ужесточить наказание по делу о «дискредитации» армии

Прокурор потребовал ужесточить наказание Алексею Москалеву, приговоренного к двум годам колонии по статье о повторной «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом «ОВД-Инфо» сообщил его адвокат Владимир Билиенко.

Гособвинитель настаивает, что Москалев совершил преступление в условиях вооруженного конфликта, поэтому помимо двух лет лишения свободы его нужно лишить права заниматься администрированием интернет-ресурсов на три года, считает прокурор.

«ОВД-Инфо» также сообщает, что в деле Москалева появился новый адвокат — Ростислав Куликов из Калининграда. Он рассказал Владимиру Билиенко, что не знает о местонахождении осужденного, и что работает по соглашению с человеком, которого отказался называть. В апелляционной жалобе на приговор Куликов признал, что его доверитель виновен, однако просил суд изменить наказание на меру, не связанную с лишением свободы. При этом сам Алексей Москалев вину не признавал.

Адвокат Владимир Билиенко раскритиковал коллегу: «В случае, если подзащитный в течение всего следствия и в суде не признавал вину, дал показания о своей невиновности, его защитник обязан поддерживать такую его позицию».

Алексей Москалев — отец школьницы Маши Москалевой, которая в прошлом году нарисовала в школе антивоенный рисунок, после чего ее забрали в приют. На Алексея Москалева завели дело о «дискредитации» армии за комментарии в «Одноклассниках». 28 марта его приговорили к двум годам лишения свободы, однако за день до объявления решения суда Москалев сбежал. На следующий день его задержали в Минске, с тех пор о его местонахождении не известно. Его дочь Машу из приюта в начале апреля забрала ее мать, которая последние семь лет не участвовала в жизни дочери.

Источник: «ОВД-Инфо»

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