Навальный публично осудил Ходорковского за то, что тот взял на работу бывшего пиарщика Ростислава Мурзагулова. По мнению политика, он причастен к преследованию Лилии Чанышевой

Алексей Навальный осудил Михаила Ходорковского за то, что тот нанял на работу Ростислава Мурзагулова. Он был пиарщиком главы Башкортостана Радия Хабирова, которого Навальный называет причастным к преследованию бывшей главы штаба оппозиционера в Уфе Лилии Чанышевой. Об этом Навальный написал в своем твиттере.

«Этого Мурзагулова [я] запомнил за то, как он всегда как ручной пудель мотался за Радием Хабировым и, конечно, за то, как он особенно изгалялся в травле Чанышевой и нашего башкирского штаба», — написал Навальный. «Чанышева сидит, потому что Забиров и Мурзагулов успешно доказали Кремлю, что она опасна, и Кремль понял, что оставлять ее на свободе во время войны нельзя», — отметил оппозиционер. Навальный заявил, что ему стыдно за Михаила Ходорковского.

После начала войны в Украине Ростислав Мурзагулов покинул Россию. Как писал РБК, с тех пор он успел поработать с репером Моргенштерном и с медиа Михаила Ходорковского. В декабре 2022-го Мурзагулова внесли в реестр «иноагентов», после чего он заявил, что «счастлив и горд» оказаться в этом списке.

Ходорковский объяснил сотрудничество с Мурзагуловым тем, что бывший пиарщик выступает против войны в Украине. «В отношении антивоенной повестки к нему нет вопросов, а что касается внутрирегиональных разборок, то пожалуйста — сами», — писал бывший владелец ЮКОСа.

Лилия Чанышева — первая арестованная по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, возбужденного против Навального и его соратников в 2021 году. Ей грозит до 18 лет лишения свободы. Сейчас бывшая координаторка штаба Навального в Уфе находится в СИЗО.



Источник: Алексей Навальный

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