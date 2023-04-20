«Пропагандировало то, что пропагандировать нельзя». В Петербурге впервые оштрафовали компанию за «пропаганду» ЛГБТ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал общество с ограниченной ответственностью «Спортекс» на миллион рублей по статье об «ЛГБТ-пропаганде». В объединенной пресс-службе городских судов отметили, что это первый штраф в городе по новой статье.

Соответствующий протокол на компанию составили в конце февраля 2023 года.

«В помещении клуба "Born" было выявлено ООО "Спортекс", которое пропагандировало то, что пропагандировать нельзя. В интернете на определенных сайтах обществом была размещена реклама клуба, предоставление услуг которого нацелено на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации. На вышеуказанных сайтах также имеется информация о работе гей-сауны "У цирка" и ее адрес», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Представитель компании в суде вину не признал.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал новый закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних.

Так, за нарушение этого запрета предусмотрены штрафы от 400 тысяч до пяти миллионов рублей. Кроме того, в законе также прописаны штрафы за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних совершить трансгендерный переход — от 200 тысяч до четырех миллионов рублей.

На этой неделе стало известно, что Роскомнадзор разработал критерии, по которым в России будут определять запрещенную «ЛГБТ-пропаганду». Они вступят в силу 1 сентября 2023 года и будут действовать шесть лет.

Источники: Объединенная пресс-служба судов, «РБК Петербург»

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