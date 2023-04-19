Присяжные по делу калининградских врачей, которых сначала оправдали, а затем осудили за умышленное убийство младенца, рассказали о давлении со стороны судьи  

Четверо присяжных заседателей по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых сначала оправдали, а затем осудили за умышленное убийство младенца, рассказали о давлении со стороны судьи. Об этом пишет «Медвестник».

После заседания 17 апреля адвокат Сушкевич Камиль Бабасов рассказал изданию, что четверо присяжных сообщили о том, что председательствующий на процессе судья Андрей Вьюнов заходил к ним в комнату отдыха и убеждал их в виновности подсудимых.

Кроме того, по словам Бабасова, один из присяжных, сообщивших о давлении, не смог попасть на финальное заседание Мособлсуда — его под «надуманным предлогом» задержали полицейские.

«Мы полагаем, что суд задумался, услышав откровения присяжных о давлении на них, и посчитает эти доводы весомыми», — сказал Бабасов.

Следующее заседание по рассмотрению апелляции на приговор Сушкевич и Белой пройдет 26 апреля. Подсудимые выступят с последним словом, а затем тройка судей должна огласить решение.

Исполняющую обязанности главврача роддома № 4 Калининграда Елену Белую и неонатолога Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве недоношенного младенца.

В ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда на 24-й неделе беременности поступила 27-летняя Замирахон Ахмедова. Она родила мальчика весом около 700 граммов, но через несколько часов, после вмешательства врачей, ребенок умер.

По версии обвинения, Белая сказала Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния, так как врачи полагали, что из-за тяжелых врожденных патологий и недоношенности мальчик все равно не выживет.

Следователи утверждали, что Белая не хотела портить статистику медучреждения и решила убить младенца, а в документах записала, что смерть произошла при родах.

В конце 2020 года коллегия присяжных в Калининградском областном суде оправдала Сушкевич и Белую. В мае 2021 года это дело направили на повторное рассмотрение. Генпрокуратура потребовала, чтобы новый суд проходил в Москве.

В защиту Сушкевич и Белой тогда высказывались многие представители профессионального сообщества, включая главврачей нескольких московских больниц, а также организации, защищающие права медиков и пациентов: «Альянс врачей», Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо».

В августе 2022 года столичная коллегия присяжных признала Белую и Сушкевич виновными. А 6 сентября 2022 года Мособлсуд приговорил их к девяти и девяти с половиной годам лишения свободы соответственно.

Как утверждает Бабасов, показания присяжных о давлении со стороны судьи могут стать основанием для нового рассмотрения этого дела. В таком случае, он рассчитывает, что Сушкевич и Белой, которые сейчас находятся в СИЗО, изменят меру пресечения.

Источник: «Медвестник»

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