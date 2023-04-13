Поддержать
Новости

ФСБ утверждает, что Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге по призыву руководства ФБК 

10:45 • 13.04.2023

В ФСБ заявили, что Дарья Трепова, арестованная по обвинению в теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский, совершила его по призыву руководства ФБК. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на спецслужбу. 

Так, по данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агенты, в том числе среди российской оппозиции за рубежом. 

Агентство пишет, что взрывное устройство Треповой через службу доставки передал гражданин Украины Юрий Денисов. Он якобы приехал в Москву из Киева через Латвию в феврале. 3 апреля, после взрыва в петербургском кафе, он, по данным ФСБ, улетел в Турцию транзитом через Армению. Силовики планируют объявить Денисова в международный розыск. 

Кроме того, в ФСБ утверждают, что Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а именно Леонида Волкова и Ивана Жданова. 

Вечером 2 апреля в кафе  Street Food Bar № 1 на Васильевском острове произошел взрыв. В тот момент там проходила «творческая встреча» российского провоенного блогера Владлена Татарского и его поклонников.

В результате взрыва Татарский погиб, еще около 40 человек получили ранения разной степени тяжести. По словам очевидцев, незадолго до взрыва одна из посетительниц кафе подарила блогеру статуэтку, которая, вероятно, и сдетонировала. Вскоре девушку опознали как 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. Утром 3 апреля ее задержали, а на следующий день Басманный суд Москвы отправил девушку в СИЗО до 2 июня. 

Источник: РИА «Новости»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»