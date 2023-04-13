ФСБ утверждает, что Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге по призыву руководства ФБК 

В ФСБ заявили, что Дарья Трепова, арестованная по обвинению в теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский, совершила его по призыву руководства ФБК. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на спецслужбу.

Так, по данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агенты, в том числе среди российской оппозиции за рубежом.

Агентство пишет, что взрывное устройство Треповой через службу доставки передал гражданин Украины Юрий Денисов. Он якобы приехал в Москву из Киева через Латвию в феврале. 3 апреля, после взрыва в петербургском кафе, он, по данным ФСБ, улетел в Турцию транзитом через Армению. Силовики планируют объявить Денисова в международный розыск.

Кроме того, в ФСБ утверждают, что Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а именно Леонида Волкова и Ивана Жданова.

Вечером 2 апреля в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове произошел взрыв. В тот момент там проходила «творческая встреча» российского провоенного блогера Владлена Татарского и его поклонников.

В результате взрыва Татарский погиб, еще около 40 человек получили ранения разной степени тяжести. По словам очевидцев, незадолго до взрыва одна из посетительниц кафе подарила блогеру статуэтку, которая, вероятно, и сдетонировала. Вскоре девушку опознали как 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. Утром 3 апреля ее задержали, а на следующий день Басманный суд Москвы отправил девушку в СИЗО до 2 июня.

Источник: РИА «Новости»

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