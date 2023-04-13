Большинству задержанных по делам о диверсиях на железных дорогах меньше 25 лет, а каждый третий фигурант несовершеннолетний — «Медиазона»

Почти все задержанные по делам о диверсиях на железной дороге — это школьники или студенты, которым меньше 25 лет. Треть фигурантов таких дел несовершеннолетние, выяснила «Медиазона», изучив все сообщения о процессах по «диверсионной» и «террористической» статьям.

Всего издание обнаружило 66 известных фигурантов уголовных дел о терактах или диверсиях на железных дорогах. Примерный возраст известен у 58 из них. Среди этих фигурантов есть 20 несовершеннолетних. Еще 25-ти людям — от 18 до 21 года. Только восемь обвиняемых старше 30 лет.

«Медиазона» пришла к выводу, что чаще всего силовики задерживают людей, которых впоследствии обвиняют в диверсиях, группами. Только в 13 случаях из 27 речь шла об об одиночках. Чаще всего фигурантов таких дел обвиняют в повреждении релейных шкафов на железной дороге — из-за чего движение поездов замедляется на сутки.

Эти шкафы фигурируют почти в трех четвертях дел, подсчитало издание. Часто обвинение строится по одной и той же схеме: группу молодых людей задерживают за поджог релейного шкафа, после чего утверждают, что совершить преступление их за деньги попросил неизвестный «куратора» в телеграме.

В целом, как выяснила «Медиазона», власти и родственники обвиняемых очень неохотно делятся информацией о подробных делах, поэтому данных о них в открытом доступе немного.

Источник: «Медиазона» (2)

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.