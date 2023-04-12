Владимир Путин лично одобрил арест журналиста Эвана Гершковича — Bloomberg

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, это говорит о том, что на Путина стали больше влиять сторонники жесткой политики и конфронтации с Вашингтоном.

На второй год войны Кремль все настойчивее пытается представить ее как смертельную схватку с НАТО, которое стремится уничтожить Россию, пишет Bloomberg. А после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, российское руководство только укрепилось во мнении, что нельзя отступать в этом конфликте – который, как считают в Кремле, будет длиться годами.

В итоге впервые за почти 40 лет инициатива об аресте американского репортера исходит от высокопоставленных чиновников российских спецслужб, пишет издание.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. На следующий день его арестовали почти на два месяца. Сейчас Гершкович находится в московском СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

Российские чиновники заявляют, что журналист был «взят с поличным». Американские власти требуют его немедленного освобождения.

Источник: Bloomberg

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