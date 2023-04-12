Принятые Госдумой поправки о «борьбе с уклонистами», вероятно, разрабатывались в Минобороны. Они стали неожиданностью для депутатов и пропагандистов — «Медуза»

Поправки о «борьбе с уклонистами», которые накануне Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях, вероятно, разрабатывались в Минобороны. Они стали неожиданностью для депутатов, пропагандистов и даже администрации президента (АП). Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на собственные источники.

Из метаданных текстового файла с поправками следует, что он был создан 8 апреля, а последний раз редактировался утром 11 апреля. Неназванный депутат Госдумы сообщил «Медузе», что рядовые парламентарии узнали о содержании поправок в день голосования. «Как снег на голову. Даже толком неясно, что людям говорить. А люди спросят», — сказал он.

В свою очередь, источники Медузы, близкие к Кремлю, утверждают, что законопроект разрабатывался без участия сотрудников политического блока администрации президента. Более того, там тоже не были в курсе содержания документа.

Собеседники издания убеждены, что поправки готовились в Министерстве обороны. По словам источников «Медузы», из-за этого в АП не успели подготовить для пропагандистов методички, касающиеся нововведений. Соответствующие рекомендации подконтрольные властям СМИ получили только вечером 11 апреля.

Предположительно, они также были разработаны сотрудниками Минобороны. Как отмечает «Медуза», в распоряжении которой оказался этот документ, он написан «предельно казенным языком». Пропагандистам рекомендовано акцентировать внимание на том, что «новая система человекоориентирована, удобна, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами и возможность ошибок». «Россия быстро исправляет недостатки системы воинского учета, выявленные в 2022 году», — говорится в методичке.

Как пишет «Медуза», в Госдуме сомневаются, что пропагандистам удастся сгладить шок от принятых нововведений. Один из депутатов сказал изданию, что по его мнению, это «точно не прибавит популярности власти».

«Очень многие прячутся от армии после вуза — живут не по прописке в другом городе или в другом районе своего города. Не берут повестки. Их особенно не искали — это был такой негласный договор государства и общества. Сейчас будет по-другому», — пояснил он.

Источники издания, близкие к Кремлю, согласились, что принятые поправки могут негативно сказаться на рейтинге действующей власти. «Любой намек на мобилизацию, на отправку на фронт — и сразу растет тревожность, а ведь ее только-только удалось снизить», — отметил один из них.

В свою очередь, собеседник «Медузы», близкий к руководству «Единой России», и вовсе назвал ситуацию «пиздецом».

Источники издания, близкие к Кремлю и руководству «Единой России», признались, что не знают причин такого спешного принятия законопроекта. Они утверждают, что ничего не слышали о планах по проведению новой волны мобилизации.

«Губернаторам поставлена задача набирать „добровольцев“, предлагать хорошие деньги, всячески завлекать мужчин на контракт. Эту задачу никто не снимал», — подчеркнул близкий к АП источник «Медузы».

Ранее агентство Bloomberg писало о планах российского Минобороны по резкому увеличению численности войск. Для этого было решено набрать на службу по контракту 400 тысяч человек. Вероятно, для облегчения этой задачи Госдумой были также приняты поправки, упрощающие процедуру заключения контракта.

Как предполагает «Медуза», часть контрактников будет набрана из призывников. Тем не менее, отмечает издание, даже это, вероятно, не позволит Минобороны реализовать свои планы, а для достижения нужной численности войск все равно понадобится новая волна мобилизации.

Источник: «Медуза»

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