ФСБ второй раз за день сообщила о задержании подозреваемого в госизмене. Как утверждают в спецслужбе, задержанный житель Хабаровска «оказывал финансовую помощь» вооруженным силам Украины. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — говорится в сообщении спецслужбы.

Правозащитный проект «Первый отдел» отмечает, что это третье известное дело о государственной измене за переводы денег в Украину.

«В прошлом году за финансовую помощь Украине выносились лишь предостережения. Теперь подозреваемых в этом задерживают и обвиняют в госизмене — прослеживается очевидный тренд. В последнее время в месяц дел о государственной измене возбуждается больше, чем до войны — за год», — сказал адвокат проекта Евгений Смирнов.

Ранее сегодня же ФСБ сообщила о задержании по подозрению в госизмене жителя Сахалина. Он якобы планировал воевать на стороне Украины.

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Статья Уголовного кодекса «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

10 апреля Конституционный комитет Госдумы одобрил поправку о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Документ должны рассмотреть на заседании нижней палаты парламента 13 апреля.

Источники: ТАСС, РИА «Новости», «Первый отдел»

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