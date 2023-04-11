На Сахалине ФСБ задержала местного жителя по подозрению в госизмене 

На Сахалине сотрудниками ФСБ задержан местный житель, которого подозревают в государственной измене. Он якобы планировал воевать на стороне Украины. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что гражданин России, чье имя не называется, планировал уехать в Украину транзитом через территорию третьей страны.

Когда именно задержали мужчину не сообщается. На видео, которое опубликовала спецслужба, подозреваемого задерживают на улице и сажают в автомобиль. В кадр также попал посадочный талон на самолет с датой 2 марта 2023 года.

Источник: РИА «Новости»

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