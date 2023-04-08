«Кошмар для “Пяти глаз”». В сеть утекла новая порция секретных документов Пентагона на этот раз не только об Украине

В сеть утекла новая порция секретных документов Пентагона, касающихся ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и взаимоотношений с Китаем. Об этом пишет The New York Times.

По словам собеседника издания из американской разведки, эта утечка является настоящим «кошмаром для “Пяти глаз”». Так называют пять стран — Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, которые делятся между собой разведданными.

Как пишет NYT, в Пентагоне утечку считают серьезной угрозой безопасности и ведут поиски ее источника. Один из собеседников издания отметил, что источником утечки, вероятно, не являются украинские чиновники, так как у них нет доступа к документам Пентагона, касающимся других регионов.

«Поскольку многие из них были фотографиями документов, похоже, что это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», — так считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой.

Военные аналитики, которые изучили слитые документы, говорят, что в новой утечке содержатся конфиденциальные данные брифингов, посвященных борьбе с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке и Китаю.

Кроме того, на анонимном форуме 4chan опубликовали карту, на которой виден ход боевых действий в районе украинского города Бахмут.

На этой неделе стало известно, что в сеть попали данные Пентагона о текущем положении на украинском фронте и подготовке контрнаступления ВСУ. По словам журналиста Bellingcat Арика Толера, большая часть этих документов была опубликована на серверах чат-платформы Discord еще в начале марта. Позже некоторые из них появились на 4chan и в российских пропагандистских телеграм-каналах.

В последних распространилась отредактированная версия документа, в которой российские потери были уменьшены в несколько раз, а украинские — увеличены. При этом оригинальный документ, в котором российские потери втрое больше украинских, российские пропагандисты называют намеренной дезинформацией.

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Источник: The New York Times

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