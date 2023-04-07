В сеть утекли секретные документы Пентагона о подготовке украинского контрнаступления. В пропагандистских СМИ распространилась отредактированная версия с измененными цифрами потерь

Пентагон расследует утечку засекреченных военных документов о подготовке Украины к контрнаступлению. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации американского президента Джо Байдена.

В твиттере и телеграме появились несколько документов США и НАТО с грифом «совершенно секретно», в которых в том числе есть информация о графике поставок оружия Украине и численности ее войск.

По данным NYT, сотрудники администрации американского президента пытались удалить документы из открытого доступа, но пока им это не удалось.

«В документах упоминается скорость расходования боеприпасов для HIMARS. Ранее Пентагон не публиковал этой информации. Документы раскрывают это», — пишет газета.

Среди прочего, в утечке есть данные о 12 бригадах ВСУ, которые готовятся для участия в грядущем контрнаступлении. Из документов следует, что в подготовке и оснащении девяти из них принимают участие США и страны НАТО.

В утекших документах говорится, что шесть из 12 бригад должны быть готовы к 31 марта, а остальные — к 30 апреля. Как пишет издание, в каждой такой бригаде насчитывается от четырех до пяти тысяч человек. Эксперты отмечают, что всего для них необходимо более 250 танков и более 350 военных машин.

В утекших файлах нет информации о том, когда и как Киев намерен начать контрнаступление, большинство данных актуально на 1 марта 2023 года, а некоторая информация недостоверна.

Позже в сети распространился отредактированный вариант утекших документов, в которых изменены цифры предполагаемых потерь российской и украинской армий.

Так, в оригинальном документе говорится о 35-43 тысячах погибших российских военных и 16-17,5 тысячи украинских. А в отредактированном — потери России обозначены как 16-17 тысяч человек, против 61-71 тысячи погибших с украинской стороны. Эксперты, опрошенные NYT, считают, что это может указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.

Вечером 7 апреля утечку информации о подготовке украинского контрнаступления прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал документы «фотошопом».

«С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберийских приключений", "трехдневных планов" и других провалов — это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро», — написал Подоляк в твиттере.

Обновлено в 14:30, добавлен комментарий Михаила Подоляка

Источник: The New York Times, Михаил Подоляк

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