Алексей Москалев находится в СИЗО в Беларуси. Оттуда его должны депортировать в Россию

Алексей Москалев, отец школьницы, которая нарисовала антивоенный рисунок, находится в СИЗО города Жодино в Беларуси. Об этом со ссылкой на российский МИД сообщает Daily Storm.

«По состоянию на 4 апреля сего года указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что А.В. Москалев будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания на основании решения, ранее вынесенного Ефремовским межрайонным судом Тульской области», — говорится в сообщении МИД России.

Российские дипломаты также рассказали, что Алексей Москалев не жаловался на здоровье, а условия его содержания «соответствуют требованиям национального законодательства».

Преследование Алексея Москалева началось после того, как его дочь шестиклассница Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок.

28 марта 2023 года Ефремовский межрайонный суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима по делу о «дискредитации» российской армии. На оглашении приговора мужчина не присутствовал, он сбежал из-под домашнего ареста.

Москалева задержали вечером на следующий день в Минске и поместили в изолятор временного содержания Смолевичского районного отдела внутренних дел.

Пока длился судебный процесс дочь Москалева больше месяца находилась в приюте в Тульской области. Позже ее забрала мать, которая, по словам адвоката Москалева, не общалась с девочкой около семи лет.

Источник: Daily Storm

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