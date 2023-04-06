Подозреваемых в госизмене жителей Нижнего Тагила задержали еще 22 марта. Тогда их арестовали по административной статье о «мелком хулиганстве»

4 апреля в СМИ появились новости и видео задержания супружеской пары в Нижнем Тагиле. По официальной версии, их обвиняют в «шпионаже в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса». Они якобы передали некие чертежи спецслужбам Украины за денежное вознаграждение.

На опубликованном видео лица задержанных молодых людей заблюрены, а в новостной заметке их имена не называются. «Холод» идентифицировал молодых людей — это 31-летний Данил Мухаметов и его 23-летняя супруга Виктория Мухаметова. Они действительно работали на «Уралвагонзаводе».

Русская служба Би-би-си выяснила, что Данила и Викторию Мухаметовых задержали не 4 апреля, когда было опубликовано видео, а еще 22 марта. Издание обнаружило судебные решения о задержании Мухаметовых, но не по уголовному делу о госизмене, в которой их официально обвиняют, а по административной статье. Мухаметовы якобы 22 марта находились на автобусной остановке и выражались «нецензурной бранью», за что суд назначил им по 12 суток ареста за «мелкое хулиганство».

Мама Виктории Мухаметовой сообщила, что дочь звонила 22 марта, сообщила о задержании прямо из квартиры и попросила привезти необходимые вещи и сигареты в спецприемник.

Адвокат Евгений Смирнов рассказал Русской службе Би-би-си, что сотрудники ФСБ и раньше использовали административный арест из-за надуманной «нецензурной брани» для задержания людей, которых в последующем обвиняли в госизмене. Как пояснил адвокат, административные задержания на несколько суток позволяют силовикам согласовывать с руководством возбуждение шпионского дел и изолировать подозреваемого на это время, «чтобы не убежали».

Видео с задержанием Мухаметовых было выложено 4 апреля, когда административный арест у них уже истек. Однако они не смогли выйти на свободы. При этом данных об избрании меры пресечения по уголовному делу на сайтах судов Свердловской области нет.

Источник: Русская служба Би-би-си

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