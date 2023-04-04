Машу Москалеву, которая нарисовала антивоенный рисунок, не отдадут матери или другим родным

Машу Москалеву, которая в прошлом году нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок и чей отец приговорен к двум годам колонии за «дискредитацию» армии, не отдадут матери или другим родственникам. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет Русская служба Би-би-си.

По словам омбудсмена, она лично ездила в город Ефремов и общалась со школьницей. Львова-Белова также рассказала, что мать Маши Ольга Ситчихина заявляла журналистам, что готова забрать девочку из приюта, но в реальности этого так и не сделала.

«Мама несколько раз обещала, что приедет, и не приезжала, с девочкой контакт не поддерживает», — передает издание слова омбудсмена.

Львова-Белова также сообщила, что у Маши Москалевой есть тетя и еще двое кровных родственников, но они также не захотели взять девочку под опеку, поэтому сейчас ей ищут замещающую семью.

Алексея Москалева, который один воспитывал Машу, 28 марта приговорили к двум годам колонии по делу о «дискредитации» российской армии. На заседании мужчина не присутствовал. Он сбежал из-под домашнего ареста. Позже его задержали в Беларуси.

Источник: Русская служба Би-би-си

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